Кремль прокомментировал жалобы на поборы и избиения в известной на всю страну воинской части
Кремль попросили прокомментировать сообщения, что в свердловской воинской части, где за 48 часов погибли два призывника, процветают поборы и избиения. Напомним, несколько женщин, чьи сыновья проходят службу в части №93401, пожаловались на произвол.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться за разъяснениями в «охотно идущее на контакт ведомство» - Минобороны.
Кремль сомневается в том, насколько сообщения о неприглядных фактах в воинской части соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее женщины на условиях анонимности сообщили, что срочников избивает офицерский состав. Каждую неделю родители высылают сыновьям по 600-700 рублей и не по разу - у кого нет денег, прессуют.
Перед этим в воинской части один за другим были найдены мертвыми два срочника. Одного нашли в лесу вблизи линии электропередач. Второй срочник совершил суицид - рядом с ним был автомат.