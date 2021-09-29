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Происшествия
Источник в военных кругах раскрыл подробности смерти второго за 48 часов солдата
29 сентября, 2021 13:24
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Источник в военных кругах рассказал подробности смерти срочника в свердловской воинской части. Предварительно, гибель наступила в результате огнестрельного ранения.
По данным источника, погибший работал поваром. Солдат был призван из Пензенской области в июле.
Собеседник агентства URA.RU не стал уточнять, связаны ли смерть повара и гибель солдата Ивана Катлинских.
Воинская часть, где произошли ЧП, находится под Нижним Тагилом. За два дня в ней произошли две смерти. Тело одного солдата нашли вблизи линии электропередач. Второй совершил суицид.
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