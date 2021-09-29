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Происшествия
Один срочник обгорел, второй застрелился: в свердловской воинской части продолжают происходить странные дела
29 сентября, 2021 10:08
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MOD Russia/Twitter.com/globallookpress
В воинской части № 93401 в Свердловской области застрелился солдат. Накануне оттуда ушел срочник и его нашли мертвым под опорой ЛЭП.
По данным Telegram-канала SHOT, новый инцидент произошел в ракетной части около 5 утра. Погибший - 19-летний срочник. Причины суицида не понятны.
Ранее сообщалось, что во время учений из той же воинской части исчез срочник Иван Катлинских. Его тело обнаружили в десяти километрах от места дислокации и в 300 метрах от ЛЭП.
Предположительно, парень скончался от удара током. Он залез на опору ЛЭП - в этот момент случился скачок напряжения. Перед смертью солдат прошел более сотни метров по лесу, срывая горевшую одежду.
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