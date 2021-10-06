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Следствие
СК избирательно отреагировал на новые видеозаписи пыток над заключенными в колониях РФ
6 октября, 2021 14:05
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Следственный комитет не стал закрывать глаза на новые видео о пытках над заключенными в саратовской туберкулезной больнице УФСИН. Начата еще одна проверка, передает РИА Новости.
Сегодня, 6 октября в сети появились записи издевательств над осужденными в российских тюрьмах. В 17-минутном ролике показано, как сотрудники колоний всячески «надсмехаются» над заключенными - избивают их или насилуют. Инциденты произошли на Камчатке, в Забайкалье и Белгородской области.
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