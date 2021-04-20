Регулятор ЕС сделал важное заявление по поводу российского «Спутника V» и случаев тромбоза

Наука и медицина

На данный момент у Европейского агентства лекарственных средств (EMA) нет свидетельств того, что прививки российской вакциной от коронавируса «Спутник V» приводили к возникновению тромбоза. Об этом заявила глава регулятора Эмер Кук.

Руководитель EMA подтвердила, что специалисты изучают возможность образования тромбов после прививки российским препаратом. Подобные эффекты наблюдались при вакцинации препаратами AstraZeneca и Johnson and Johnson, которые, также как и «Спутник V», разработаны на платформе аденовирусных векторов.

«Да, конечно, мы будем уделять пристальное внимание этому вопросу в ходе рассмотрения «Спутника V», и к настоящему времени мы не получали сообщений (о случаях тромбоза – прим.) в контексте той информации, которую мы можем изучить на текущий момент», - сообщила глава европейского регулятора.

Позднее она добавила, что в данный момент изучение российской вакцины находится на раннем этапе. До детального изучения возможности появления тромбов после прививки «Спутником V» специалисты агентства пока не дошли, передаёт «ТАСС».

Напомним, первым препаратом, который связали с риском возникновения тромбоза, стала вакцина британской фармкомпании AstraZeneca. В ряде стран были зафиксированы летальные случаи после её применения, из-за чего вакцину окрестили «самой смертельной». Вакцинацию этим препаратом приостанавливали крупнейшие государства. В последствии регулятор ЕС внес появление тромбов в число редких побочных эффектов от препарата, а Дания решила полностью отказаться от этой вакцины.

Следующей вакциной, у которой обнаружились связанные с тромбозом риски, стал препарат американской компании Johnson and Johnson. Власти США рекомендовали приостановить использование препарата. Следом компания приостановила поставки в ЕС.

О том, что после вакцинации «Спутником V» не было выявлено ни одного случая возникновения тромбоза ранее заявлял Росздравнадзор. Кроме того, препарат был назван самым эффективным в Аргентине.