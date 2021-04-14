Не в пример AstraZeneca: российский «Спутник V» ни разу не привёл к тромбозу у пациентов

Наука и медицина

В ходе вакцинации российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не было выявлено ни одного случая возникновения тромбоза. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», - сообщила руководитель ведомства.

Самойлова подчеркнула, что отсутствие подобных осложнений также подтверждает Минздрав Аргентины, который приводит данные по результатам клинического применения российской вакцины.

Глава Росздравнадзора пояснила, что при создании российской вакцины применяется «многостадийная очистка». Она исключает попадание в препарат «высоких количеств остаточной ДНК». Именно эти частицы, по её словам, являются «фактором риска развития тромбозов».

Также она отметила, что в иностранных вакцинах от коронавируса содержится «в десятки раз больше нуклеиновых кислот». Так в отечественном препарате их масса составляет 1-2 мкг, в зарубежных - 50- 100 мкг, передаёт «Интерфакс».

Отметим, что ранее были замечены случаи возникновения тромбоза после использования вакцин от компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca. Из-за этого некоторые страны заморозили вакцинацию этими препаратами.