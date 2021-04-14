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Получившие вакцину Johnson and Johnson страны отказываются ее использовать

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 10:49
2 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 10:49
2 мин
Paul Hennessy/Keystone Press Agency/
Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look press

Страны, которые получили американскую вакцину от коронавируса Johnson and Johnson, не будут ее использовать. Такое решение было принято из-за сообщений о возникновении тромбозов после прививки.

Получившая первые партии вакцины Johnson and Johnson Бельгия заявила, что не будет использовать их, пока не получит разъяснений от европейского регулятора EMA, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Латвия, которая тоже получила американский препарат с подмоченной репутацией, не торопится его использовать для вакцинации населения пока не будет ясности по тромбозам.

Ранее сообщалось, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали остановить вакцинацию препаратом Johnson and Johnson. Указание было дано из соображений безопасности.

Случаи образования тромбов после вакцинации препаратом были выявлены у 6 женщин. Одна из них скончалась, другая была госпитализирована в критическом состоянии. Вакцина Johnson and Johnson используется пока только в США.

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США
Европа
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Вакцина
Johnson & Johnson
Тромбоз
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