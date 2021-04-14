Самый эффективный: «Спутник V» показал лучший результат среди вакцин в Аргентине

Наука и медицина

Разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась эффективнее остальных препаратов, которые используются в Аргентине. После укола первым компонентом препарата зафиксировано наименьшее число заражений. Об этом сообщил глава департамента по контролю за инфекционными заболеваниями Минздрава Аргентины Хуан Мануэль Кастелли.

Сейчас в южноамериканской стране есть по меньшей мере три вакцины. Это созданная индийским институтом и англо-шведской компанией AstraZeneca вакцина Covishield, препарат от китайской корпорации Sinopharm и российский «Спутник V». Также, в рамках программы COVAX, страна получила первые дозы препарата AstraZeneca.

По результатам прививок, аргентинский Минздрав проводит анализ заражения коронавирусом. Результаты показывают, что меньше всего людей заразилось после использования российского препарата.

«Из использованных доз «Спутник V» на 14 день после первой дозы у нас было выявлено заболевание у 0,27% вакцинированных», - сообщил представитель департамента аргентинского Минздрава.

Китайская вакцина Sinopharm показала результат в 0,49% заболевших после первой дозы, Covishield – 0,46%, передаёт РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российская вакцина, в отличие от препарата AstraZeneca, ни разу не вызвала тромбоза после прививки. Об этом читайте в нашем материале.