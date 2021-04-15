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Наука и медицина

Первая европейская страна полностью запретила использовать опасную вакцину от COVID-19

Антон Мельников
15 апреля, 2021 01:07
2 мин
Антон Мельников
15 апреля, 2021 01:07
2 мин
Pixabay
Pixabay

В Дании власти решили полностью остановить использование вакцины от коронавируса от британской компании AstraZeneсa. Препаратом не будут прививать ни одну из групп населения. Решение вызвано риском образования тромбов у пациентов после прививок. Таким образом, Дания стала первой страной в Европе, которая запретила вакцину AstraZeneсa полностью.

В своём решении датские власти сослались на исследования. Согласно им, британская вакцина показала более высокую частоту возникновения тромбов у привитых пациентов.

Сейчас в стране в обращении находится 2,4 млн доз препарата. Весь этот объем будет изъят.

Для властей решение отказаться от британской вакцины было непростым, пояснил руководитель Управления здравоохранением Дании Сорен Брострём. Тем не менее, в стране есть другие вакцины, а рисков возникновения тяжелых форм заболевания коронавирусом у населения нет.

«Мы должны тщательно взвесить, что для них является более опасным: Covid-19 или известная, хотя и очень незначительная, вероятность тяжелого побочного эффекта от AstraZeneca», - приводит слова Брострёма BBC News.

Ранее стало известно, что после применения российской вакцины «Спутник V» не было выявлено ни одного случая возникновения тромбоза. Кроме того, препарат был назван самым эффективным.

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AstraZeneca
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