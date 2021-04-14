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Происшествия

В Дании чиновница здравоохранения упала в обморок на пресс-конференции по вакцинации

Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 16:38
1 мин
Дмитрий Байков
14 апреля, 2021 16:38
1 мин
Pasquale Senatore/Keystone Press Agency/ Global Look press
Pasquale Senatore/Keystone Press Agency/ Global Look press

В Дании во время пресс-конференции, посвященной вопросам вакцинации, директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок.

Женщина потеряла сознание во время речи главы управления по здравоохранению королевства. Выступление министра было прервано. Эриксен была оказана медицинская помощь. О причинах обморока не сообщается, пишет телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее Дания заявила о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca.

Тромбоз – это цветочки. AstraZeneca вызывает жуткий побочный эффект.

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Дания
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Обморок
Вакцинация
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