В Дании чиновница здравоохранения упала в обморок на пресс-конференции по вакцинации

Происшествия

В Дании во время пресс-конференции, посвященной вопросам вакцинации, директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок.

Женщина потеряла сознание во время речи главы управления по здравоохранению королевства. Выступление министра было прервано. Эриксен была оказана медицинская помощь. О причинах обморока не сообщается, пишет телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее Дания заявила о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca.

Тромбоз – это цветочки. AstraZeneca вызывает жуткий побочный эффект.