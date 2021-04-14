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Происшествия
В Дании чиновница здравоохранения упала в обморок на пресс-конференции по вакцинации
14 апреля, 2021 16:38
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Pasquale Senatore/Keystone Press Agency/ Global Look press
В Дании во время пресс-конференции, посвященной вопросам вакцинации, директор отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам Таня Эриксен упала в обморок.
Женщина потеряла сознание во время речи главы управления по здравоохранению королевства. Выступление министра было прервано. Эриксен была оказана медицинская помощь. О причинах обморока не сообщается, пишет телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее Дания заявила о прекращении вакцинации препаратом AstraZeneca.
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