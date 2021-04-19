Жозеп Боррель обеспокоился ростом напряженности в отношениях России и Евросоюза

Политика

Напряженность в отношениях России и Евросоюза растет. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своем обращении перед видеоконференцией глав МИД ЕС Боррель выразил обеспокоенность тем, что отношения с Россией не улучшаются, а напротив, растет напряженность на различных направлениях.

Боррель обратил внимание на эскалацию в диалоге с Россией и ситуацию на границе с Украиной. Он призвал Москву отвести войска от западной границы, пишет «ПолитЭксперт».

Россия жестко ответила Чехии за высылку российских дипломатов.