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Политика
Жозеп Боррель обеспокоился ростом напряженности в отношениях России и Евросоюза
19 апреля, 2021 11:50
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Напряженность в отношениях России и Евросоюза растет. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
В своем обращении перед видеоконференцией глав МИД ЕС Боррель выразил обеспокоенность тем, что отношения с Россией не улучшаются, а напротив, растет напряженность на различных направлениях.
Боррель обратил внимание на эскалацию в диалоге с Россией и ситуацию на границе с Украиной. Он призвал Москву отвести войска от западной границы, пишет «ПолитЭксперт».
Россия жестко ответила Чехии за высылку российских дипломатов.
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