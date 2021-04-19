Вячеслав Володин предложил Западу заняться своими проблемами

Политика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил западным политикам и деятелям культуры обратить внимание на собственные проблемы, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России.

Председатель Госдумы написал в своем Telegram-канале, что президент США и западные политики в последнее время все чаще выражают обеспокоенность в связи с соблюдением прав человека в России. При этом они забывают о ситуации вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.

Володин отметил, что Ассанж и Сноуден, обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека, действовали в интересах граждан всего мира. При этом Ассанж после долгих лет изоляции находится в тюрьме. К нем у не пускают правозащитников и неизвестно, что с ним сейчас происходит, пишет «РИА Новости».

Возможно, все те люди, которые озабочены соблюдением прав человека в России, очень заняты и у них не хватает времени, чтобы сделать аналогичные заявления в связи с ситуацией вокруг Ассанжа и Сноудена, предположил Володин.