Европейская страна придумала хитрый план наказания Александра Лукашенко

Политика

В румынской столице, Бухаресте, может появиться улица, названная в честь основателя оппозиционного белорусским властям Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Такое предложение озвучила глава I района Бухареста Клотильда Арман.

«Я предложу мэрии Бухареста переименовать улицу Тубероз из I района в улицу Романа Протасевича – журналиста-диссидента», - сообщила она.

Она подчеркнула, что действия президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении самолёта ирландской авиакомпании Ryanair не могут остаться безнаказанными.

«Мы живем в европейской стране, и этот акт терроризма Александра Лукашенко по посадке коммерческого самолета между двумя странами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным», - приводит слова Арман РИА «Новости».

Примечательно, что именно на улице Тубероз находится посольство Беларуси в Бухаресте. По словам автора идеи о переименовании Андрея Оиштяна, это приведет к тому, что на всех письмах посольства и визитках всех работников белорусской дипмиссии будет указано имя задержанного Протасевича.

Напомним, 23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту. Со стороны представителей белорусской авиации поступили сообщения о возможной бомбе в самолёте. Борт сел при сопровождении военного истребителя ВВС Беларуси.

Проверка показала, что бомбы в самолёте нет, однако на борту находится оппозиционный журналист Роман Протасевич. Его задержали и доставили в минское СИЗО.

Информация о бомбе со стороны Беларуси была объяснена получением некоторого письма от «солдат ХАМАС». Сама палестинская группировка обвинения республики отвергла.