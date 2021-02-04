Европа может одобрить вакцину «Спутник V» к применению в марте

Политика

Вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства могут одобрить к применению в Евросоюзе в ближайшее время.

В Российском фонде прямых инвестиций ожидают, что это произойдет в марте текущего года. Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «у нас есть электронный талончик, который подчеркивает, что наша заявка получена». Он отметил, что в Европейскую медицинскую ассоциацию «поданы документы на одобрение», сообщает телеканал «360».

Ранее лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала сотрудничать с Россией в рамках вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы у французских граждан была возможность получить препарат.

В Германии считают хорошими данные по вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства, которые были опубликованы в издании Lancet.

Напомним, журнал сообщил, что эффективность вакцины от коронавируса из России «Спутник V» составила 91,6%. Данные опубликованы на основе третьей фазы испытаний препарата.