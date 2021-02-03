Канцлер Германии признала хорошие показатели российской вакцины от коронавируса

Общество

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила,что ей известны последние данные о российской вакцине «Спутник V» и она оценивает их как «хорошие». Также она обсудила успехи вакцины с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал данные о результатах третьей фазы тестирования российского препарата.

«Я говорила об этом с президентом России (Путиным», сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», — цитирует Меркель «РБК».

Согласно публикации в Lancet, на третьей фазе испытаний российский «Спутник V» показал эффективность более 90%.