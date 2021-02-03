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Канцлер Германии признала хорошие показатели российской вакцины от коронавируса

Антон Мельников
3 февраля, 2021 00:14
1 мин
Антон Мельников
3 февраля, 2021 00:14
1 мин
kremlin.ru
kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила,что ей известны последние данные о российской вакцине «Спутник V» и она оценивает их как «хорошие». Также она обсудила успехи вакцины с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал данные о результатах третьей фазы тестирования российского препарата.

«Я говорила об этом с президентом России (Путиным», сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», — цитирует Меркель «РБК».

Согласно публикации в Lancet, на третьей фазе испытаний российский «Спутник V» показал эффективность более 90%.

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ТЕГИ
Ангела Меркель
Германия
вакцина
Спутник V
1 мин
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