Новости Общество
Общество
Канцлер Германии признала хорошие показатели российской вакцины от коронавируса
3 февраля, 2021 00:14
1 мин
1 мин
kremlin.ru
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила,что ей известны последние данные о российской вакцине «Спутник V» и она оценивает их как «хорошие». Также она обсудила успехи вакцины с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал данные о результатах третьей фазы тестирования российского препарата.
«Я говорила об этом с президентом России (Путиным», сегодня мы увидели хорошие данные о российской вакцине», — цитирует Меркель «РБК».
Согласно публикации в Lancet, на третьей фазе испытаний российский «Спутник V» показал эффективность более 90%.
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку