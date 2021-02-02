Авторитетный журнал The Lancet рассказал об итогах тестирования российской вакцины

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Эффективность вакцины от коронавируса из России «Спутник V» составила 91,6%. Такие данные опубликовал медицинский журнал The Lancet на основе третьей фазы испытаний препарата.

В тестировании участвовало порядка 20 тысяч пациентов. Из них около 15 тысяч получили укол вакциной, остальным вкололи плацебо. Серьезные побочные эффекты после укола, у тех, кто получил вакцину, наблюдались у 45 человек, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Ранее российскую вакцину от COVID-19 одобрил Минздрав Армении.