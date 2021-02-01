Дружественная страна одобрила применение российской вакцины от COVID-19

Общество

Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказала пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что одобрение препарата прошло на основе клинических исследований, которые проводили в России. Дополнительных исследований на территории Армении не проводилось.

Таким образом, Армения стала 16-ой страной, которая зарегистрировала российский препарат. На данный момент, вакцины имеем официальную регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Тунисе, напоминает «ТАСС».