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Дружественная страна одобрила применение российской вакцины от COVID-19

Антон Мельников
1 февраля, 2021 20:11
1 мин
Антон Мельников
1 февраля, 2021 20:11
1 мин
Pixabay
Pixabay

Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказала пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде отметили, что одобрение препарата прошло на основе клинических исследований, которые проводили в России. Дополнительных исследований на территории Армении не проводилось.

Таким образом, Армения стала 16-ой страной, которая зарегистрировала российский препарат. На данный момент, вакцины имеем официальную регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Тунисе, напоминает «ТАСС».

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Армения
вакцина
Спутник V
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