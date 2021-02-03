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Во Франции захотели спасающий жизни российский препарат

Артем Денисов
3 февраля, 2021 07:49
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 07:49
1 мин
вакцина
pixabay.com

Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала сотрудничать с Россией в рамках вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы у французских граждан была возможность получить препарат.

«Теперь, когда эффективность российской вакцины Sputnik V больше не вызывает сомнений, она может стать помощью в борьбе с пандемией», - отметила она, сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь не исключил, что «Спутник V» может быть предложен французам, если европейский и французский регуляторы подтвердят его безопасность и эффективность.

Как сообщалось, в Германии считают хорошими данные по вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства, которые были опубликованы в издании Lancet.

В Евросоюзе будут ждать любые вакцины после регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель

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вакцина
франция
коронавирус
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