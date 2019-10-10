Мир возмутился вторжением Эрдогана в Сирию. И зря
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Фото: Министерство национальной безопасности Турции

Фото: Министерство национальной безопасности Турции

Почему последняя заварушка на Ближнем Востоке выгодна почти всем

Вчера Турция начала военную операцию на севере Сирии, а сегодня Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание, чтобы эту операцию осудить. Турецкое вторжение возмутило абсолютно всех: и в Европе, и на Ближнем Востоке высокопоставленные лица сыплют проклятия в адрес Реджепа Эрдогана. Зачем Турции снова лезть в Сирию и кто выиграет от этой военной кампании?

Как всё начиналось

О том, что Турция планирует военную кампанию на севере Сирии, было известно ещё в конце августа. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одобрение США вовсе не обязательно. 

Но зелёный свет вот уже третьей по счёту операции под названием «Родник мира» в Вашингтоне всё же дали. Потому как в планы Турции входила не только борьба против засевших в этом районе боевиков запрещённой в РФ террористической организации ИГ, но и атака на курдов - давних союзников США.

Несколько дней назад турецкий президент объявил о скором начале операции. Затем лидеры Турции и США поговорили друг с другом по телефону, а в воскресенье было объявлено о выводе американских войск из того района. Первые удары с воздуха турецкие военные нанесли ещё в ночь на понедельник, а вчера, 9 октября, началась наземная часть «Родника мира».

Чего добивается Турция

В своё время турки провели на территории Сирии две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Турецким военным предстояло отрезать друг от друга две подконтрольные курдам территории, лишить район Африн снабжения и вытеснить из него курдов. Теперь Турция планирует приступить к созданию буфера вдоль всей сирийско-турецкой границы и полностью подавить силы курдов в этом регионе.

Как заявляли в Анкаре, военная операция необходима, чтобы тысячи сирийских беженцев могли вернуться в свои дома – а беженцев в Турции немало, около 3,4 млн человек, и Турция устала их содержать.

Фото: Министерство национальной безопасности Турции

Все против

«Вторжение», «катастрофа» - такими заголовками встретили начало операции европейские СМИ. Рядом с заголовками – фото и видео беженцев, которые спешат покинуть опасный регион. На кадрах видны дети, кто-то везёт по пыльной дороге коляску. А вдалеке над сирийскими городками поднимаются клубы дыма после турецких бомбардировок. Всего, как пишут арабские СМИ, удары были нанесены по шести приграничным городам.

Стали поступать и первые данные о погибших мирных жителях: их по меньшей мере 9, около 20 человек ранены. Ещё трое убитых принадлежали к возглавляемым курдами Сирийским демократическим силам. Можно не сомневаться: количество убитых существенно возрастёт.

В Европе опасаются, что действия Турции нисколько не помогут в борьбе с Исламским государством (ещё раз напомним, что эта организация запрещена в РФ как террористическая), а также боятся, что поток беженцев в страны ЕС вырастет – тех, что есть, переварить бы. И, надо сказать, боятся не зря: Эрдоган уже пригрозил отправить все 3,4 млн сирийских беженцев, которые находятся в Турции, европейцам – мол, запрещаете мне наводить порядок – сами с проблемой разбирайтесь. В Нидерландах, к примеру, было решено вызвать турецкого посла на ковёр, а по требованию Франции и было созвано экстренное совещание Совбеза ООН.

В НАТО осторожно заявили, что Турция, конечно, имеет право обеспечить безопасность собственным границам. Однако делать это следует крайне аккуратно, чтобы не обострять напряжённость в регионе и не вызывать «новые человеческие страдания».

Арабские страны осудили действия Турции почти что единогласно. Одни назвали вторжение Турции в Сирию нарушением суверенитета последней, другие (как Саудовская Аравия, например) полагают, что от этого выиграют террористы из ИГ, а значит, международные усилия по борьбе с ними будут подорваны.

А что Трамп?

С одной стороны, Турция воюет не только с головорезами из ИГ, но и с курдами. Которых, как известно, поддерживали США: Сирийские демократические силы были главным союзником американцев в борьбе с ИГ. Однако в своих последних твитах президент США Дональд Трамп дал понять, что на этот раз рассчитывать курдам не на что. «Мы и так уже потратили огромные суммы денег на помощь курдам», - заявил Трамп. А ещё опубликовал ссылку на статью, в которой курдов критикуют за отказ от помощи в Нормандии, а также Корее, Вьетнаме и Афганистане…

Также Трамп пригрозил и Эрдогану, пообещав, что если Турция сделает что-то не то, то Америка полностью уничтожит её экономику.

Курды уже назвали американцев предателями, но сдаваться не собираются. Впрочем, для них всё может выйти не столь ужасно, говорят некоторые эксперты: как вариант, американцы, отводя свои войска из того региона, могут предложить курдам присоединиться к ним. В конце концов, совсем уходить из Сирии США, судя по всему, пока что не планируют, несмотря на мечты Трампа покончить с этой дорогостоящей войной.

Что после

Осторожные заявления российской стороны дают понять: Москва, с одной стороны, не может повлиять на операцию «Родник мира», поскольку официальных сирийских войск в том районе нет. Да и не особо хочет: нам нет нужды вписываться за давних американских союзников. С другой, если бы курды и сирийское правительство нашли наконец общий язык, это помогло бы частично снять напряжённость в регионе. На данный момент Дамаск не признаёт курдскую администрацию в автономии, а курды в состав Сирии возвращаться не желают.

Европа, несмотря на показную панику, только выиграет, если Эрдогану удастся создать у своих границ устраивающий Турцию анклав и вернуть в свои дома почти 4 млн сирийских беженцев. Трамп же получит то, о чём давно мечтал: США перестанет тратить тонну денег на чужие войны.

Американские эксперты из числа демократов хитро потирают ручки и пишут о том, что теперь, вероятно, возникнут более глубокие разногласия между Россией, Ираном и Турцией, но признают, что Трамп своим поступком усугубил хаос в регионе, и пока не ясно, кто получит преимущество.

Но, скорее всего, разногласий никаких нет и не было. Действия Турции обсуждались - конечно, и с Трампом, и, по всей видимости, с Асадом, но с Россией - в первую очередь. А значит, рано или поздно каждый, кто замешан в этой истории, получит ровно то, что хочет - либо то, что заслужил. В первую очередь это касается курдов: союзников всё же стоит выбирать повнимательнее.

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