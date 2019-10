Мир возмутился вторжением Эрдогана в Сирию. И зря

Вчера Турция начала военную операцию на севере Сирии, а сегодня Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание, чтобы эту операцию осудить. Турецкое вторжение возмутило абсолютно всех: и в Европе, и на Ближнем Востоке высокопоставленные лица сыплют проклятия в адрес Реджепа Эрдогана. Зачем Турции снова лезть в Сирию и кто выиграет от этой военной кампании?

Как всё начиналось

О том, что Турция планирует военную кампанию на севере Сирии, было известно ещё в конце августа. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одобрение США вовсе не обязательно.

Но зелёный свет вот уже третьей по счёту операции под названием «Родник мира» в Вашингтоне всё же дали. Потому как в планы Турции входила не только борьба против засевших в этом районе боевиков запрещённой в РФ террористической организации ИГ, но и атака на курдов - давних союзников США.

Несколько дней назад турецкий президент объявил о скором начале операции. Затем лидеры Турции и США поговорили друг с другом по телефону, а в воскресенье было объявлено о выводе американских войск из того района. Первые удары с воздуха турецкие военные нанесли ещё в ночь на понедельник, а вчера, 9 октября, началась наземная часть «Родника мира».

Чего добивается Турция

В своё время турки провели на территории Сирии две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Турецким военным предстояло отрезать друг от друга две подконтрольные курдам территории, лишить район Африн снабжения и вытеснить из него курдов. Теперь Турция планирует приступить к созданию буфера вдоль всей сирийско-турецкой границы и полностью подавить силы курдов в этом регионе.

Как заявляли в Анкаре, военная операция необходима, чтобы тысячи сирийских беженцев могли вернуться в свои дома – а беженцев в Турции немало, около 3,4 млн человек, и Турция устала их содержать.

Фото: Министерство национальной безопасности Турции

Все против

«Вторжение», «катастрофа» - такими заголовками встретили начало операции европейские СМИ. Рядом с заголовками – фото и видео беженцев, которые спешат покинуть опасный регион. На кадрах видны дети, кто-то везёт по пыльной дороге коляску. А вдалеке над сирийскими городками поднимаются клубы дыма после турецких бомбардировок. Всего, как пишут арабские СМИ, удары были нанесены по шести приграничным городам.

Стали поступать и первые данные о погибших мирных жителях: их по меньшей мере 9, около 20 человек ранены. Ещё трое убитых принадлежали к возглавляемым курдами Сирийским демократическим силам. Можно не сомневаться: количество убитых существенно возрастёт.

В Европе опасаются, что действия Турции нисколько не помогут в борьбе с Исламским государством (ещё раз напомним, что эта организация запрещена в РФ как террористическая), а также боятся, что поток беженцев в страны ЕС вырастет – тех, что есть, переварить бы. И, надо сказать, боятся не зря: Эрдоган уже пригрозил отправить все 3,4 млн сирийских беженцев, которые находятся в Турции, европейцам – мол, запрещаете мне наводить порядок – сами с проблемой разбирайтесь. В Нидерландах, к примеру, было решено вызвать турецкого посла на ковёр, а по требованию Франции и было созвано экстренное совещание Совбеза ООН.

В НАТО осторожно заявили, что Турция, конечно, имеет право обеспечить безопасность собственным границам. Однако делать это следует крайне аккуратно, чтобы не обострять напряжённость в регионе и не вызывать «новые человеческие страдания».

Арабские страны осудили действия Турции почти что единогласно. Одни назвали вторжение Турции в Сирию нарушением суверенитета последней, другие (как Саудовская Аравия, например) полагают, что от этого выиграют террористы из ИГ, а значит, международные усилия по борьбе с ними будут подорваны.

А что Трамп?

С одной стороны, Турция воюет не только с головорезами из ИГ, но и с курдами. Которых, как известно, поддерживали США: Сирийские демократические силы были главным союзником американцев в борьбе с ИГ. Однако в своих последних твитах президент США Дональд Трамп дал понять, что на этот раз рассчитывать курдам не на что. «Мы и так уже потратили огромные суммы денег на помощь курдам», - заявил Трамп. А ещё опубликовал ссылку на статью, в которой курдов критикуют за отказ от помощи в Нормандии, а также Корее, Вьетнаме и Афганистане…

Также Трамп пригрозил и Эрдогану, пообещав, что если Турция сделает что-то не то, то Америка полностью уничтожит её экономику.

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!