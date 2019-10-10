Трамп пригрозил Турции жёсткими санкциями

Американский лидер Дональд Трамп угрожает властям в Анкаре жёсткими санкциями из-за начала операции на северо-востоке Сирии против курдских форсирований.

По словам главы Белого дома, последствия для Турции могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

«Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции», заверил журналистов Дональд Трамп. Его слова передаёт «РИА Новости».

Судя по всему, он имеет ввиду последствия для экономики республики.

Турция начала военную кампанию под названием «Источник мира». Об этом Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем Twitter. ВС Турции ставят перед собой цель уничтожить «террористический коридор» на южных границах.

Не менее 19 человек получили ранения за первые два часа турецкой военной операции на севере Сирии.