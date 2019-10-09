В ходе военной операции в Сирии уже пострадали 19 гражданских
Не менее 19 человек получили ранения за первые два часа турецкой военной операции на севере Сирии.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, все пострадавшие — мирные жители.
Напомним, небольшая группа военных вошла в Сирию утром 9 октября. За ними должна последовать более масштабная переброска сил.
О проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.
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