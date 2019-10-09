В ходе военной операции в Сирии уже пострадали 19 гражданских

В ходе военной операции в Сирии уже пострадали 19 гражданских

Фото: Яндекс

Не менее 19 человек получили ранения за первые два часа турецкой военной операции на севере Сирии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, все пострадавшие — мирные жители.

Напомним, небольшая группа военных вошла в Сирию утром 9 октября. За ними должна последовать более масштабная переброска сил.

О проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.

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