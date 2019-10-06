Турция заявила о готовности к военной операции в Сирии

Турция готова начать военную операцию на севере Сирии, к востоку от Евфрата, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — цитирует его РИА «Новости».

Целью операции Эрдоган назвал очистку приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.

Президент Турции подчеркнул, что США, которые поддерживают курдов, должны ответить на вопрос, признают ли они их террористической организацией, т.к. «Турция уже сыта обещаниями».

Ранее в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились организовать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне.

Однако, как позже заявлял Эрдоган, если США будут затягивать формирование зоны, Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион.

Официальный Дамаск выступил категорически против турецко-американского соглашения, заявив, что оно представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии и принципов международного права.