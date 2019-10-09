Турецкие военные начали вторжение в Сирию
Турецкие военные начали пересекать границу с Сирией для проведения операции по созданию зоны безопасности. Анкара хочет оттеснить курдов от турецко-сирийской границы.
Утром 9 октября небольшая группа военных вошла в Сирию. За ними должна последовать более масштабная переброска сил.
Операция проходит вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» и называется «Источник мира». Первые авиаудары нанесли по городу Рас-эль-Айн, передает РИА Новости.
О проведении операции на севере Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 5 октября. В ней отказались участвовать силы США, американских военных вывели с северных территорий Сирии.
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