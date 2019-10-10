Турция пригрозила пустить 3,6 млн сирийских беженцев в Европу

Турция грозится открыть границы для сирийских беженцев в Европу, если страны Запада и США назовут военную операцию в Сирии вторжением и не перестанут критиковать действия турецких властей. Сейчас на территории страны находятся более 3,6 млн сирийцев.

С предупреждением к Евросоюзу обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С аналогичной речью он выступал 5 сентября, призывая страны поддержать намерение создать зону безопасности в Сирии.

Эрдоган заявил, что его армия уничтожила 109 террористов, передает телеканал «Звезда». Президент пообещал, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) не возродится после операции.

Накануне Турция перебросила на север Сирии часть военных и нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн. Погибли 8 мирных жителей.