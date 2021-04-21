Владимир Зеленский приготовился к войне и подписал закон о всеобщей мобилизации

Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Закон позволит в случае обострения ситуации на Донбассе за сутки мобилизовать резервистов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, оценивая ситуацию на юго-востоке страны, заявил, что вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну не исключена.