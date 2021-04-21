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Политика
Владимир Зеленский приготовился к войне и подписал закон о всеобщей мобилизации
21 апреля, 2021 09:33
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Закон позволит в случае обострения ситуации на Донбассе за сутки мобилизовать резервистов, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, оценивая ситуацию на юго-востоке страны, заявил, что вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну не исключена.
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