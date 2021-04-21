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Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил войну с Россией
21 апреля, 2021 07:40
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MOD Russiavia Globallookpress.com
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил войну с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.
Оценивая ситуацию на юго-востоке Украины, Кулеба заявил, что вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну не исключена.
По его словам, Россия будет готова к началу войны через несколько недель, пишет «РИА Новости».
Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом ранее заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.
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