Политика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил войну с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Оценивая ситуацию на юго-востоке Украины, Кулеба заявил, что вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну не исключена.

По его словам, Россия будет готова к началу войны через несколько недель, пишет «РИА Новости».

Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом ранее заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.