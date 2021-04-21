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Русская планета
Политика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил войну с Россией

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 07:40
1 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 07:40
1 мин
MOD Russiavia Globallookpress.com
MOD Russiavia Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил войну с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Оценивая ситуацию на юго-востоке Украины, Кулеба заявил, что вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну не исключена.

По его словам, Россия будет готова к началу войны через несколько недель, пишет «РИА Новости».

Украина рискует перестать быть интересной Европе и скоро превратится из важного посредника между Россией и ЕС в «аграрную провинцию». Об этом ранее заявил глава украинской Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

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Россия
Дмитрий Кулеба
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