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Политика
Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочей поездкой
14 октября, 2021 18:26
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Об этом сообщается на сайте его офиса.
Зеленский намерен посетить Донецкую и Луганскую области, побывать на передовой, и пообщаться с военнослужащими.
Украинский лидер также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитников и защитниц Украины.
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