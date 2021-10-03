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Политика
«Как пойдет»: Владимир Зеленский приготовился к встрече Владимиром Путиным
3 октября, 2021 12:28
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа».
По мнению Зеленского, переговоры в формате тет-а-тет могут получиться результативными. Он также выразил надежду, что от такой встречи «будет результат» и «российскому народу он тоже нужен».
При подготовке к встрече с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», - приводит слова Зеленского «РИА Новости».
При этом Зеленский обвинил российскую сторону в нежелании проводить такую встречу.
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