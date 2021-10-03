Владимир Зеленский заявил о «мощной» и «наглой» Украине
«Наглая» политика «мощной» Украины поможет стране добиться успеха. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область, где он принял участие в совещании с депутатами партии «Слуга Народа».
«Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», – сказал Зеленский.
Зеленский заявил, у Украины «нет времени рассчитывать, что ее примут в Евросоюз». При этом он предложил: «давайте подождем еще пять лет».
Также украинский лидер отметил работу офиса президента и МИД, которые многое сделали для субъектности страны на международной арене. Он заявил, что это является главным достижением в этом году, сообщает официальное интернет-представительство Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский оценил свою работу на посту главы государства в 7-8 баллов из 12 возможных.