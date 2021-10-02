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Политика
Владимир Зеленский поставил себе оценку
2 октября, 2021 18:16
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу на посту главы государства в 7-8 баллов из 12 возможных. Такую оценку он дал, отвечая на вопрос издания«Украинская правда».
Зеленский сказал, что «не имеет права ставить себе высокую оценку» и по 12-бальной шкале дал себе 7-8 баллов.
Оценивая работу партии «Слуга народа», Зеленский поставил 3 с плюсом по 5-балльной шкале, пишут «Известия».
Ранее Зеленский оценил возможность занять президентский пост второй раз и привел в пример ситуацию с бывшим лидером Украины Петром Порошенко.
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