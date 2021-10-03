Владимир Зеленский по «делу вагнеровцев» предложил допросить Петра Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу о задержании в июле 2020 года в Беларуси 33 россиян надо допрашивать его предшественника Петра Порошенко.
Напомним, 29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 российских граждан. Минск подозревал задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике накануне президентских выборов.
Киев требовал выдачи 28 задержанных человек для привлечения к уголовной ответственности за якобы участие в конфликте в Донбассе.
Зеленский, отвечая на брифинге на вопрос по «делу вагнеровцев», назвал Порошенко гетманом и заявил, что сам экс-президент Украины «говорил, что принимал участие в этой операции». Поэтому, считает нынешний украинский лидер, его нужно допросить, сообщает телеграм-канал Zerkalo.