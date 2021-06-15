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Политика
Владимир Зеленский перестанет проситься в НАТО: Украину «надо приглашать»
15 июня, 2021 14:10
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО и достойна большего, чем обещания включить ее в альянс без конкретных сроков. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.
По мнению Зеленского, Украина должна быть равным союзником, который не просится в НАТО, а которого туда приглашают. Он отметил, что такая позиция нравится не всем лидерам Альянса, зато она честная.
«Мы не должны просить», - сказал украинский лидер, на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве, пишет официальное интернет-представительство Владимира Зеленского.
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