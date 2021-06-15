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Политика
Конфликт в Донбассе не помешает Украине вступить в НАТО. Есть проблема посложнее
15 июня, 2021 09:06
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Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look press
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе назвал условия вступления Украины в НАТО.
Байден заявил, что конфликт в Донбассе не означает, что Киеву закрыто право вступления в Североатлантический альянс. «Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Байдена, Киеву надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим определенным критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО.
Он также отметил, что решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены Альянса, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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