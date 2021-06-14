Новости – Политика
Политика
В Эстонии увидели самую большую угрозу для НАТО
14 июня, 2021 13:39
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Самой большой угрозой для НАТО на сегодняшний день является Россия. Таким мнением поделилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом Североатлантического альянса, который проходит в Брюсселе.
По ее словам, Россия остается самой большой угрозой для НАТО. Поэтому альянс должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны. Каллас отметила, что это потребует еще больше ресурсов, а также новых решений, пишут «Известия».
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