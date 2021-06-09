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Политика
Госсекретарь США оценил шансы вступления Украины в НАТО
9 июня, 2021 08:39
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CNP/AdMedia/Global Look press
У Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться по пути, ведущему страну в НАТО. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Во время слушаний в международном комитете Сената, Блинкен отметил наличие возможностей у Киева для вступления в НАТО,
Блинкен подчеркнул, что речь идет о движении «в сторону готовности к членству в будущем». При этом конкретных сроков он не назвал, пишет «РИА Новости».
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