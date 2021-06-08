Владимир Зеленский неправильно понял Джо Байдена
Киев неправильно истолковал слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщил информационный портал Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Из сообщения украинского правительства следует, что «Байден отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
Однако в Белом доме подчеркнули, что Байден этого не говорил. По словам представителя СНБ, в Киеве неверно интерпретировали слова президента США, он ничего подобного не говорил.
После замечания Белого дома в пресс-службе украинского лидера формулировку изменили, сообщает телеграм-канал «РИА Новости». Теперь на сайте сообщается, что это не Байден, а Зеленский «отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
Можно не бояться: Украина получила «максимальные гарантии безопасности» от Джо Байдена.