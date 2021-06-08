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Политика
Петру Порошенко понравилось «долгожданное» приглашение Владимира Зеленского в Белый дом
8 июня, 2021 08:49
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Petro Poroshenkovia Globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал прошедший телефонный разговор американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Порошенко назвал их разговор хорошей новостью и пожелал «успеха власти». Он отметил важность таких переговоров перед американо-российским саммитом в Женеве.
Порошенко также увидел «позитивную новость» в анонсированном «долгожданном визите Зеленского в Белый дом в июле», - пишет «РИА Новости».
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