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Политика
Владимир Зеленский хочет «поставить точку» в большом гербе Украины
28 июня, 2021 12:54
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о большом гербе Украины. Документ определен, как безотлагательный.
Большой герб Украины пытались утвердить ранее четыре раза. На сегодняшний день он отсутствует. Зеленский убежден, что в год 30-летия Независимости Украины и 25-летия принятия Конституции в этом вопросе наконец необходимо поставить точку, пишет «РИА Новости».
Законопроект во время рассмотрения на заседании Верховной Рады будет представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.
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