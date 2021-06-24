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Политика
Владимир Зеленский «катастрофически вырос»
24 июня, 2021 07:54
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APUkraine twitter.com Global Look press
Украинский лидер Владимир Зеленский «катастрофически вырос», если сравнивать с общим ростом политической элиты в стране. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк отметил, что Зеленский стал «намного жестче», поскольку этого требует ситуация. По его словам, в президенте «произошли фундаментальные изменения».
Необходимость брать на себя ответственность за какие-либо решения заставила Зеленского «вырасти и в стратегическом смысле, и в тактическом, и в операционной работе», - пояснил Подоляк в интервью изданию «Главком».
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