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Политика
Владимир Зеленский «выбрал себе» нового пресс-секретаря
24 июня, 2021 11:46
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Ведущий новостей на телеканале «Украина 24» Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил советник главы Офиса главы государства Михаил Подоляк.
Конкурс на должность, в котором участвовали 70 претендентов, длился 2 месяца. Именно Никифоров был фаворитом президента Украины на должность. В ближайшее время будет опубликован указ о назначении ведущего спикером Зеленского, сообщает «Шарий. NET».
Предшественницей Никифорова была Юлия Мендель, 30 апреля стало известно об увольнении.
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