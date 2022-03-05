«Владимир, вернитесь!»: Кадыров призвал Зеленского вернуться на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский сбежал из страны. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, Зеленский сбежал так быстро, что «даже его сверкающие пятки заметить никто не успел». Никто на Украине, в администрации и в Верховной раде не знает, где президент.
«Владимир, вернитесь!», - призвал Кадыров и попросил «не подставлять народ» и не быть похожим на Михаила Саакашвили, «пожевывающего от страха галстук».
Глава Чечни спрашивает у Зеленского: «Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи?».
Кадыров предложил Зеленскому «вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы».
Ранее украинский депутат Илья Кива заявил, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.
В Кремле ответили на просьбу Рамзана Кадырова «дать приказ» на штурм Киева.