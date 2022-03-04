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Политика
В Кремле ответили на просьбу Рамзана Кадырова «дать приказ» на штурм Киева
4 марта, 2022 15:39
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Фото скриншот из видео tg Kadyrov_95
В Кремле отреагировали на просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова «дать приказ» на штурм Киева и Харькова. Ответ дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, только верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине.
Ранее Кадыров обратился к Путину с просьбой «дать приказ» чеченским военным войти и занять Киев и Харьков.
Песков пояснил, что Путин получает информацию о таких предложениях. Только он принимает решения о способах выполнения поставленных задачи в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, пишет «РИА Новости».
Джен Псаки однозначно ответила Владимиру Зеленскому на его просьбу.
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