Новости – Политика
Политика
Джен Псаки однозначно ответила Владимиру Зеленскому на его просьбу
3 марта, 2022 22:44
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Фото скриншот из видео
США не смогут пойти на встречу Украине и исключить России из Совета безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Несмотря на то, что Киев призывал США исключить Россию из Совбеза ООН, Псаки заявила, что этот вопрос не рассматривается.
Вашингтон «не концентрируется на обсуждении исключения России из Совета», -сказала официальный представитель Белого дома.
«Мы сфокусированы на изоляции РФ», - цитирует «РИА Новости» Псаки.
Президент Украины Владимир Зеленский очень странно себя вел на пресс-конференции.
Странная пресс-конференция Владимира Зеленского продолжает удивлять.
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