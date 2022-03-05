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Рамзан Кадыров рассказал об отрядах добровольцев из числа чеченцев
5 марта, 2022 18:31
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Фото скриншот из видео tg Kadyrov_95
В Чеченской республике «тысячи молодых парней» хотят стать добровольцами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в республике молодые люди, наблюдая за военной спецоперацией на Украине, выражают желание стать добровольцами.
Кадыров отметил, что ему поступает большое число обращений от жителей республики. «Отряды добровольцев из числа чеченцев готовы в любой момент пополнить ряды наших бойцов», - написал глава Чечни.
Глава республики также рассказал, что продвижение российских войск проходит в строгом соответствии с разработанным планом. Кадыровцы выбивают противника с укрепленных позиций и захватывают трофейное оружие.
В Кремле ответили на просьбу Рамзана Кадырова «дать приказ» на штурм Киева.
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