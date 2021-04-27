В самой любимой у российских туристов стране объявлен полный локдаун

Политика

C 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун, связанный с ростом заболевших коронавирусом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, чтобы ситуация со всплеском COVID-19 улучшилась после Рамадана, «цифры по заболеваемости должны уменьшиться намного ниже». Как отметил глава государства, суточный прирост числа заразившихся должен быть сокращен менее чем до 5 тысяч.

Теперь в Турции будут требовать разрешение на междугородние поездки, закроются детские сады, а школы перейдут на заочное обучение. Заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50%, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в Россию из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

Власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.