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Политика
В МИД РФ ответили на возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
14 мая, 2022 17:41
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не отвечает интересам этих стран и принесет напряженность в регион. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО лишь приведет к милитаризации Севера. Решение о членстве в альянсе не отвечает ни интересам этих стран, ни интересам европейской безопасности и стабильности.
В случае вступления этих скандинавских стран в НАТО произойдет милитаризация Севера, где до последнего времени делался акцент на сотрудничество.
«Теперь картина радикально изменится», - приводит слова Грушко «РИА Новости».
Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО своим вступлением в альянс.
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