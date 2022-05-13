Новости – Политика
Политика
Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО своим вступлением в альянс
13 мая, 2022 22:37
1 мин
1 мин
Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press
Швеция и Финляндия могут внести раскол в НАТО в случае вступления в альянс. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
По его словам, в настоящее время НАТО не готово к вступлению в альянс новых членов. Швеция и Финляндия могут изменить расстановку сил, что усилит разногласия внутри блока и приведет к расколу.
Шхагошев также упомянул и о позиции Турции, которая выказывает недовольство возможным вступлением двух скандинавских стран в НАТО, пишет «РИА Новости».
В Госдуме призвали поставить Польшу в очередь на денацификацию после Украины.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости