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Политика
В Госдуме призвали поставить Польшу в очередь на денацификацию после Украины
13 мая, 2022 18:39
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Pixabay
Польшу нужно «поставить в очередь на денацификацию». Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов.
Такую реакцию Морозова вызвали слова премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что русский мир, как «раковую опухоль» нужно «искоренить». Также он призвал заставить Россию выплатить Украине контрибуцию.
По словам Морозова, своими заявлениями о России Моравецкий побуждает Россию «поставить Польшу на первое место в очередь на денацификацию после Украины». Его слова приводит «РИА Новости».
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