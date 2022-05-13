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Политика
Реджеп Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой
13 мая, 2022 15:45
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Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
Турецкий лидер считает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет такой же ошибкой, как принятие в альянс Греции, пишет «ПолитЭксперт».
Анкара внимательно следит за ситуацией по возможному присоединению к НАТО новых стран, однако не видит в этом никаких положительных моментов, отметил Эрдоган.
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