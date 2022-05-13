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Политика
Джо Байден уговаривает лидеров Швеции и Финляндии вступить в НАТО
13 мая, 2022 20:07
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Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Вашингтон уговаривает лидеров Швеции Магдалену Андерссон и Финляндии Саули Ниинистё вступить в НАТО. Телефонный разговор с коллегами на эту тему провел президент США Джо Байден.
Финский лидер на своей странице в Twitter сообщил, что в ходе телефонного разговора с Байденом обсуждались шаги Финляндии на пути к членству в НАТО.
По его словам, Хельсинки высоко ценят поддержку со стороны США, пишут «Известия».
Реджеп Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО ошибкой.
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